Wegen erpresserischen Menschenraubs in Kassel wird sich ein 32 Jahre alter Mann verantworten müssen.

Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem Komplizen Mitte November einen 33-jährigen Mann in Unterfranken entführt und für Tage in seiner Wohnung eingesperrt zu haben. Das Opfer erlitt laut Polizeimeldung vom Donnerstag körperliche und seelische Verletzungen. Zu den Hintergründen wurde nichts bekannt. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen konnten in der vergangenen Woche von SEK-Mitgliedern in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen werden.