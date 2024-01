Ein unbekannter Täter hat am Montag zwei Pferde in Kefenrod (Wetterau) misshandelt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die beiden Stuten von einem stumpfen Gegenstand im Intimbereich verletzt. Die Pferde wurden in einer Veterinärklinik in Gießen behandelt, ein Tier musste operiert werden.