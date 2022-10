Der Tod eines einjährigen Kindes in einem Teich in Rüsselsheim beschäftigt weiter die Ermittlungsbehörden.

Ein Polizeisprecher in Darmstadt sagte am Montag, nach einem Zeugenaufruf am Freitag seien keine verwertbaren Hinweise eingegangen. Das Kind war am 6. Oktober im Verna-Park unter ungeklärten Umständen ins Wasser geraten und zwei Tage später im Krankenhaus gestorben. Die Ermittler gehen davon aus, dass es ertrank. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.