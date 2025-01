Brand in leerstehender Lagerhalle in Gernsheim - starke Rauchentwicklung

Bei einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle im Industriegebiet von Gernsheim (Groß-Gerau) ist es am Dienstagabend zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand.

Die Bevölkerung wurde via MOWAS gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gefahr für die Anwohner bestand nicht, teilte die Feuerwehr dem hr mit. Der Brand wurde in einem rund zweistündigen Einsatz gelöscht. Verletzt wurde niemand. Ein Fenster sowie die Dämmung der Lagerhalle wurden beschädigt.

In der seit mehreren Jahren leerstehenden Lagerhalle in der Industriestraße waren mehrere Haufen zusammengeworfener, leerer Kartonagen aus noch unklaren Gründen in Brand geraten, so die Polizei. Sie beziffert den Sachschaden auf mehrere 10.000 Euro.