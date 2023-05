Bei einem Unfall mit einem Sportboot auf dem Rhein bei Wiesbaden ist ein Kind leicht verletzt worden.

Wie das Bereitschaftspolizeipräsidium am Sonntag berichtete, war das mit sechs Personen besetzte Boot mit hoher Geschwindigkeit flussabwärts unterwegs, als es auf das mit Steinen besetzte Ufer prallte. Das verletzte Kind kam nach einer Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Nach Aussage mehrerer Zeugen sei der Bootsführer zum Unfallzeitpunkt durch ein Handy abgelenkt gewesen, so die Polizei.