Kind fährt in Frankfurt mit Fahrrad gegen Auto

Ein Kind ist am Dienstagabend in Frankfurt mit einem Fahrrad gegen ein Auto gestoßen. Laut Polizei hatte der Autofahrer an der Kreuzung Vorfahrt.

Das neun Jahre alte Mädchen schlug sich bei der Kollision zwei Zähne aus. Der Autofahrer war noch vor dem Zusammenstoß mit dem Kind zum Stehen gekommen.