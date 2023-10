Kinder in Wiesbaden beleidigt und attackiert

Zwei Kinder sind in Wiesbaden auf offener Straße angegriffen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 12 und 13 Jahre alten Geschwister am Montag von einem Mann und einer bislang ebenso unbekannten Frau ausländerfeindlich beleidigt worden sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach habe der Mann den Jungen attackiert und verletzt. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.