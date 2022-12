Kokaindealer in U-Haft

Festnahme Kokaindealer in U-Haft

Die Polizei hat nach einem Hinweis einen Kokaindealer in Kassel festgenommen.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag meldeten, sitzt er wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Bei der Festnahme in einem Wohnhaus hatte der 25-Jährige Kokain, Bargeld sowie eine Schreckschusswaffe bei sich.