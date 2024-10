Mit einer Razzia in Hessen und weiteren vier Bundesländern sind Ermittler am Dienstag gegen bandenmäßige Bestechung im Gesundheitswesen vorgegangen.

Veröffentlicht am 22.10.24 um 23:49 Uhr

Die Polizei in Göttingen (Niedersachsen) nahm einen Arzt fest. Als Hauptbeschuldigter gilt ein Apotheker. Er soll Geld an Ärzte gezahlt haben, damit diese vorrangig teure Augenmedikamente verschreiben. Sein Ziel soll gewesen sein, seinen Marktanteil an den betroffenen Medikamenten zu erhöhen.

Die Ermittler stellten außerdem zwei Millionen Euro sicher. In dem Fall sind sie seit Oktober 2023 tätig.