Kuckuck-Zählaktion gestartet

Der Naturschutzbund Nabu Hessen ruft wieder dazu auf, die ersten Kuckucksrufe im Frühjahr zu melden.

Mit der langfristigen Aktion "Wann kommt der Kuckuck?" wolle man herausfinden, wie Kuckucke auf den Klimawandel reagieren, teilte der Verband am Montag in Wetzlar mit. Bei der Meldeaktion im vergangenen Jahr rief laut Nabu der erste Kuckuck am 20.März in Grünberg (Gießen), im April wurden rund 100 und im Mai etwa 160 Vögel gemeldet. Meldungen können auf der Webseite www.kuckuck-hessen.de oder telefonisch unter 06441-67904-14 abgegeben werden.