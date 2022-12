Ein technischer Defekt hat am Sonntagabend einen Brand in einem Haus in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) ausgelöst.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat wohl ein Kühlschrank in einer Physiotherapie-Praxis Feuer gefangen. In der darüberliegenden Wohnung explodierte dadurch ein Wasserboiler. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.