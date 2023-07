Lagerhalle in Eschwege geht in Flammen auf

Eine Lagerhalle in Eschwege (Werra-Meißner) ist am Samstagnachmittag in Flammen aufgegangen.

Für die Löscharbeiten musste die B249 zeitweise voll gesperrt werden, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Schaden: rund 90.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.