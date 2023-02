Schaden im fünfstelligen Bereich hat in der Nacht zu Sonntag der Brand einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) verursacht.

Nach Angaben der Polizei hatte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 1.45 Uhr Feuerschein östlich der Wohnsiedlung "Eiche" bemerkt. Als die Einsatzkräfte an der Halle eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen.

In der Halle wurden Strohballen gelagert. Durch die starke Hitze im Inneren wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass es nach und nach abgerissen werden musste. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagvormittag noch an und zogen sich nach Angaben der Feuerwehr bis in den Nachmittag.

