Mit einer Gedenkfeier zum fünften Jahrestag des Mordes an Walter Lübcke durch einen Rechtsextremisten wird am 2. Juni an den CDU-Politiker in Kassel erinnert.

Angekündigt hat sich dazu auch Bundespräsident Steinmeier, wie das Regierungspräsidium und die Demokratie-Initiative "Offen für Vielfalt - Geschlossen gegen Ausgrenzung" am Freitag mitteilten. Steinmeier wird die Gedenkansprache in der Martinskirche halten.