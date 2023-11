Nach dem Cyberangriff unter anderem auf die Kreisverwaltung von Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen) unterstützt der Lahn-Dill-Kreis nun seinen Nachbarlandkreis.

Wie der Kreis am Freitag mitteilte, arbeiten bis zu zehn Mitarbeiter aus Siegen-Wittgenstein ab Montag in der Zulassungsstelle in Herborn-Burg. Sie seien mit dem System des Lahn-Dill-Kreises bereits geschult worden. Vom Lahn-Dill-Kreis aus würden Fahrzeugzulassungen und Verwaltungsaufgaben der Fahrerlaubnis bearbeitet werden. Auch in anderen angrenzenden Kreisen wird Siegen-Wittgenstein bereits unterstützt.