Um mehr Erkenntnisse von Sprach- und Literaturwissenschaftlern in den Schulunterricht einfließen zu lassen, soll an hessischen Hochschulen ein "Kompetenzzentrum für die Bildungssprache Deutsch" entstehen.

Das am Donnerstag von Kultusminister Lorz (CDU) vorgestellte Projekt sieht die Ansiedlung von Fachstellen mit verschiedenen Schwerpunten an den Universitäten in Frankfurt, Marburg und Gießen vor. Bei landesweiten Fachtagen sollen diese ihre Erkenntnisse an Lehrer, Studierende und Referendare weitergeben.