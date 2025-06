Externer Inhalt

Streaming-Tipp: Radio Rock Revolution

Heutzutage kann im Internet jeder seinen eigenen Radiosender eröffnen. Doch vor 60 Jahren sah die Sache noch anders aus. Damals gab es zum Beispiel den Piratensender "Radio Caroline", der von einem Schiff in der Nordsee aus sendete.

Die Geschichte dieses Senders diente als Vorlage für die britische Musikkomödie "Radio Rock Revolution", die mit Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Nick Frost, Rhys Ifans und Kenneth Branagh ziemlich hochkarätig besetzt ist. Das Drehbuch stammt von Richard Curtis, der auch schon die Drehbücher zu "Tatsächlich... Liebe" und "Notting Hill" geschrieben hat.

Der Film ist noch bis zum 5. Juli in der ARD-Mediathek verfügbar. "Radio Caroline" gibt es übrigens noch immer – inzwischen allerdings mit einer offiziellen Sendelizenz und damit vollkommen legal.

Podcast-Tipp: Die Erschöpften

Deutschland im Jahr 2026: Das neue Urlaubsgewährungsgesetz verlangt von jedem Urlaubswilligen ein ärztliches Attest. Denn ein Großteil der Deutschen ist einfach zu erschöpft, um sich wirklich zu erholen. Einer von ihnen ist Sven Schmitz. Er erlebt in einer "Pre-Holiday-Klinik" eine bizarre Kur.

Die Ärzte, Betreuer und Patienten in diesem malerisch am Südhang des Oberen Wendelstocks gelegenen Haus erinnern dabei nicht nur entfernt an das Personal des "Zauberbergs". Pünktlich zum 150. Geburtstag von Thomas Mann untersucht Oliver Sturm in "Die Erschöpften" satirisch die "große Gereiztheit" unserer Zeit. Die Serie in zehn Teilen ist in der ARD-Audiothek verfügbar.

Eins noch ...

Ed ist ein Draufgänger. Er hält nicht viel von Regeln und bricht gerne aus dem Alltag aus. Allerdings ist Ed kein Mensch, sondern ein Zebra. Ende Mai verließ er sein Zuhause im US-Bundesstaat Tennessee und zog allein durch die Lande. Seitdem wurde er immer wieder gesichtet und tauchte auf Kameraaufnahmen auf. Irgendwie schaffte er es jedoch, sich nicht einfangen zu lassen.

Am Sonntag war es dann doch so weit: Eds Ausflug fand ein Ende und er kehrte zu seinen Besitzern zurück. Allerdings auf eine Art, wie wahrscheinlich noch nie ein Zebra zuvor in den USA nach Hause gebracht wurde . Seine Besitzer haben übrigens eingesehen, dass Ed eher nicht so der häusliche Typ ist und wollen ein neues Zuhause mit mehr Platz für ihn suchen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen!

Ihr Sven-Oliver Schibat (wär für diesen Beruf gänzlich ungeeignet)

Sven-Oliver Schibat Bild © hr/Jan-Niclas Grömling