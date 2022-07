Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A3 aus dem Westen in Richtung Frankfurt haben sich am Montagvormittag in Geduld üben müssen. Bei einem Unfall nahe Idstein wurde ein Motorradfahrer verletzt, der Verkehr staute sich auf vielen Kilometern.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und dem Wiesbadener Kreuz. Nach Angaben der Polizei waren ein Motorrad und fünf Autos in den Unfall verwickelt. Der Motorradfahrer wurde verletzt. Vorsorglich sei ein Rettungshubschrauber gelandet, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrbahn war demnach zwischenzeitlich voll gesperrt.

Es habe sich um einen "typischen Stauunfall" gehandelt, sagte er. In den Autos wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Gesamtschadens konnte der Sprecher zunächst nichts sagen.

Rettungsgasse überwacht

In Fahrtrichtung Frankfurt entwickelte sich ein kilometerlanger Stau, um 10 Uhr waren es 17 Kilometer. Die Polizei rief dazu auf, eine Gasse für Abschleppfahrzeuge freizuhalten und kündigte an, die Rettungsgasse zu überwachen - dazu war ein Einsatzfahrzeug vor Ort.

Gegen 11.20 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Das Abschleppen der Pkw habe lange gedauert.