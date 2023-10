Leiche bei Hausbrand in Altenstadt entdeckt

Dachstuhl in Flammen

Im mittelhessischen Altenstadt hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Während des Feuerwehr-Einsatzes fanden die Rettungskräfte die Leiche des Bewohners.

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben beim Löschen eines Brandes in einem Einfamilienhaus in Altenstadt (Wetterau) eine Leiche gefunden. Wie ein Polizeisprecher sagte, brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl des Hauses im Ortsteil Höchst.

Bei dem Toten handelt es sich wie vermutet um den 73 Jahre alten Hausbewohner, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Ermittlungen zur Brand- und Todesursache

Das Feuer wurde gegen 3.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr war noch am Morgen damit beschäftigt, Glutnester zu löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen.