Leiche in ausgebranntem Auto in Fischbachtal

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben eine Leiche in einem ausgebrannten Auto in Fischbachtal (Darmstadt-Dieburg) entdeckt.

Der im Ortsteil Nonrod geparkte Wagen war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor.