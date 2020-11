Zum Artikel Freizeit und Familie statt Vollzeitpraxis : Hausärztemangel - nicht nur auf dem Land

Ein Hausarzt für 2.700 Einwohner: So kann die Realität bei der Ärzteversorgung in Hessen aussehen. Der Mangel an Allgemeinmedizinern dringt mittlerweile bis ins Rhein-Main-Gebiet vor. [mehr]