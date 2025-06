Leichenfund in Erlensee wird Thema bei "Aktenzeichen XY"

Nach dem Fund einer Männerleiche im Mai ging die Polizei zunächst von einem Unfall aus. Nun sind sich die Ermittler sicher: Das 65 Jahre alte Opfer wurde getötet. Die Zeugensuche läuft.

Veröffentlicht am 24.06.25 um 11:26 Uhr

Blaulicht auf einem Polizeiauto Bild © picture-alliance/dpa

Ein mutmaßliches Tötungsdelikt im Mai in Erlensee (Main-Kinzig) wird Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend.

Die Ermittler erhoffen sich wichtige Zeugenhinweise zur Aufklärung des Falls, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten.

Ermittler veröffentlichen Bild von Holzpfahl

Die Ermittler suchen Zeugen, die gegebenenfalls Angaben zur Tat machen können oder den Rentner am Nachmittag oder in den Abendstunden des 15. Mai gesehen haben.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Veröffentlicht wurde in diesem Zusammenhang auch das Foto eines 90 Zentimeter langen, spitzen Holzpfahls, wie er etwa bei Gartenarbeiten verwendet wird. Die Ermittler hoffen sich Hinweise zur Herkunft des Pfahls. Unklar ist, ob dieser möglicherweise bei der Tat zum Einsatz kam.

Für Hinweise zur Aufklärung der Tat lobte die Staatsanwaltschaft Hanau eine Belohnung von 5.000 Euro aus. Nach dem Leichenfund war zunächst von einem Unfall ausgegangen worden.