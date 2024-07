Polizei-Einsatz am Mittwoch in Lauterbach

Im osthessischen Lauterbach hat die Polizei die Leiche einer seit längerem vermissten 55-Jährigen gefunden. Das Paar, bei dem die Frau gewohnt haben soll, wurde festgenommen. Die Ermittler pumpten einen Schacht aus.

Ein 58-Jähriger und seine 43 Jahre alte Lebensgefährtin sind am Mittwoch nach einem SEK-Einsatz der Polizei in ihrem Wohnhaus in Lauterbach-Wernges (Vogelsberg) festgenommen worden. Wie Polizei und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, steht das Paar im Verdacht, eine Frau getötet zu haben.

Bei der Durchsuchung des Grundstücks seien am Mittwoch die sterblichen Überreste der Frau gefunden worden. Es handle sich um eine 55-Jährige, die bei dem Paar gewohnt haben soll, aber bereits seit Anfang des Jahres vermisst worden war.

Polizei vor Ort in Lauterbach-Wernges Bild © Fuldamedia

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft waren die Ermittlungen in dem Fall am vergangenen Sonntag in Gang gekommen, nachdem eine Polizeistreife zu Streitigkeiten zwischen dem Vermieter-Paar und einem ehemaligen Mieter in den 200-Einwohner-Ortsteil Wernges gerufen worden war.

Zeuge berichtete von Verschwinden der Mieterin

Der ehemalige Mieter sagte demnach aus, dass sich "in dem Haus bis Anfang des Jahres noch eine weibliche, geistig beeinträchtigte Person aufgehalten habe, die jedoch plötzlich verschwunden sei". In einer Vernehmung des Mannes am Folgetag habe dieser von "diversen körperlichen Übergriffen" auf die 55-Jährige Mieterin berichtet.

Einsatzkräfte des SEK, der Feuerwehr und der Spurensicherung waren am Mittwochvormittag mehrere Stunden vor Ort, unter anderem wurde ein unterirdischer Schacht ausgepumpt. Die Hintergründe sind unklar. Auch Spürhunde waren im Einsatz. Umfangreiches Beweismaterial sei sichergestellt worden, so die Ermittler.

Paar soll noch Donnerstag Haftrichter vorgeführt werden

Das festgenommene Vermieter-Paar sei nicht vorbestraft und bestreite den Tatvorwurf. Der 58-Jährige und die 43-Jährige sollen laut den Ermittlern am Donnerstag dem Haftrichter am Amtsgericht Alsfeld (Vogelsberg) vorgeführt werden.

Der aufgefundene Leichnam sei in das Institut für Rechtsmedizin nach Gießen gebracht worden. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" seien vorerst keine weiteren Angaben zur Obduktion und damit zur Todesursache oder den Hintergründen der Tat möglich, hieß es von den Behörden.