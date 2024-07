Klebeprotest "Letzte Generation" blockiert Frankfurter Flughafen - Flugbetrieb wieder aufgenommen

Umweltaktivisten der "Letzten Generation" haben den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen am Morgen zeitweise lahmgelegt. Mindestens sechs Personen klebten sich auf Startbahnen fest. Der Betrieb läuft mittlerweile wieder an.

Polizeieinsatz nach Klebeprotest am Frankfurter Flughafen. Bild © 5vision.news

Am Donnerstagmorgen blockierten Aktivisten der "Letzten Generation" den Frankfurter Flughafen. Mindestens sechs Personen klebten sich an verschiedenen Punkten von Startbahnen fest, wie ein Polizeisprecher dem hr bestätigte. Sie seien mittlerweile "entfernt" worden. Betroffen waren demnach die Startbahn West, die Centerbahn 25 C sowie die Südbahn 25L. Der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport wurde zwischenzeitlich komplett eingestellt. Gegen 7.30 Uhr gab es wieder erste Starts und Landungen. Um 8 Uhr wurden alle Bahnen wieder freigegeben. Nach Angaben von Flughafenbetreiber Fraport mussten bislang 140 Flüge annulliert werden. Es sei jedoch im Laufe des Tages mit weiteren Verzögerungen zu rechnen. Passagiere werden weiterhin gebeten, den Status ihrer Flüge vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen, teilte Betreiber Fraport mit. Mit Kneifzangen durch Zaun Insgesamt wurden acht Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen. Ein Mensch sei am "Zaun hängengeblieben", hieß es seitens der Polizei. Sieben weitere seien bis auf die Landebahnen vorgedrungen und hätten sich festkleben können. Zwei der Festgeklebten hätten inzwischen wieder von der Bahn entfernt und festgenommen worden. Die Aktivisten verschafften sich nach eigenen Angaben mit "kleinen Kneifzangen" Zugang durch den Maschendrahtzaun auf das Flughafen-Areal. Bei einer Person sei entsprechendes Werkzeug sichergestellt worden, bestätigte die Polizei. Zu Fuß, mit Fahrrädern und Skateboards gelangten die Demonstranten auf die Startbahnen. Nach eigenen Angaben der Klimaaktivisten reichten "kleine Kneifzangen", um Löcher in den Zaun zu schneiden. Bild © Mike Seeboth Fotos, die die Gruppe auf X teilte, zeigten Aktivisten, die mit Bannern mit der Aufschrift "Öl tötet" in der Nähe der Start- und Landebahn auf dem Boden saßen. "Die weitere Förderung und Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ist eine Bedrohung unserer Existenz", hieß es in dem Post. Wiederholte Blockaden an Flughäfen Der aktuelle Protest auf dem Frankfurter Airport ist Teil einer Klebe-Offensive der "Letzten Generation" in Deutschland und anderen europäischen Städten. Erst am Mittwoch hatten Aktivisten zeitweise den Betrieb am Flughafen Köln/Bonn lahmgelegt. Ähnliche Aktionen gab es diesen Monat etwa auch in Hamburg. In einer Mitteilung forderte die "Letzte Generation" die Bundesregierung dazu auf, ein rechtsverbindliches internationales Abkommen für den globalen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2030 auszuarbeiten. Politiker sprechen von "Gefährdung von Menschenleben" Scharfe Kritik an der Aktion äußern derweil Politiker aus Land und Bund. "Wer gewaltsam auf Flughäfen eindringt, Rollfelder besetzt und Maschinen blockiert, gefährdet Menschenleben", sagte Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) der Funke-Mediengruppe. Ähnlich äußerte sich Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU): "Gefährdungen von Menschenleben und Straftaten sind niemals legitime Mittel in der politischen Auseinandersetzung. Dies gilt für jede Gruppierung und alle Ziele und Mittel."