"Licht aus, Sterne an" in der hessischen Rhön

In der Rhön heißt es an diesem Wochen-ende "Licht aus, Sterne an".

Zahlreiche Rhön-Kommunen im Dreiländereck Hessen, Bayern und Thüringen wollen nach Angaben der Verwaltung des Biosphärenreservats in der Nacht von Samstag auf Sonntag als Zeichen für den Kampf gegen die sogenannte Lichtverschmutzung in einigen Ortslagen einen Teil der öffentlichen Straßen- und Gebäudebeleuchtung zeitweise abschalten. Die Region war 2014 von der International Dark-Sky Association als Sternenpark ausgezeichnet worden. Der August ist der aktivste Sternschnuppenmonat.