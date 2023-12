An der Fahrbahn der A67 zwischen Pfungstadt und Darmstadt sind am Donnerstagabend in Folge eines Lkw-Unfalls 450 Liter Diesel ausgelaufen.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, drängte ein Lkw einen anderen Lastwagen beim Überholen ab, sodass dieser von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer brach mit seinen Lkw durch die Schutzplanke, wobei der Dieseltank aufgerissen wurde. Die Polizei schätzte den Schaden zunächst auf rund 200.000 Euro. Der Lkw-Fahrer, der den anderen von der Fahrbahn abgedrängt hatte, flüchtete laut Polizei. Verletzt wurde niemand.