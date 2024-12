Lkw in Frankfurt ausgebrannt

In der Straße "Am Erlenbruch" in Frankfurt ist am Donnerstag ein Lkw ausgebrannt.

Veröffentlicht am 20.12.24 um 11:00 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Das Feuer sprang auch auf zwei Autos über. Verletzt wurde niemand. Eine U-Bahn-Linie wurde zeitweise gesperrt. Auch am Freitag kam es wegen des Vorfalls zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Brandursache war zunächst unklar.