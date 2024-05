Lkw überfährt 86-Jährigen in Elz

Ein 86-Jähriger ist in Elz auf einem Zebrastreifen von einem Lkw erfasst und getötet worden. Der Fußgänger war mit einem Rollator unterwegs. Mehrere Zeugen wurden von Seelsorgern betreut.

Der 86-Jährige habe am Dienstag in Elz (Limburg-Weilburg) mit seinem Rollator an einem Zebrastreifen eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei er von einem Lkw-Fahrer übersehen worden.

Der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer habe zunächst an dem Zebrastreifen angehalten, um zwei Fußgänger passieren zu lassen. Als er weiterfuhr, habe sich der 86-Jährige mit seinem Rollator direkt vor dem Lkw befunden und sei überrollt worden.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fußgängers feststellen, wie die Polizei weiter mitteilte. Da mehrere Passanten den Unfall beobachtet hatten, seien Notfallseelsorger im Einsatz gewesen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter zur Unfallstelle gekommen. Die genaue Unfallursache werde nun ermittelt.