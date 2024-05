Schockanruf: Betrüger erbeuten 37.000 Euro in Bad Vilbel

Gold, Schmuck und Bargeld im Wert von 37.000 Euro haben Betrüger einer 81-Jährigen in Bad Vilbel (Wetterau) mit der sogenannten Schockanruf-Methode abgenommen.

Wie die Polizei am Montag berichteten, erzählten die Täter der Frau am Telefon, ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht. Um eine Haft abzuwenden, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Die Frau übergab das Geld und die Wertsachen an einem Treffpunkt einem Mann, der sich als Polizist ausgab.