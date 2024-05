Seniorin in Kelsterbach gefesselt und beraubt

Zwei maskierte Männer haben am Mittwochabend eine 76 Jahre alte Hausbesitzerin an ihrer Wohnungstür in Kelsterbach (Groß-Gerau) überwältigt.

Sie fesselten die Seniorin und erbeuteten Geld und Schmuck, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter flüchteten. Die Seniorin wurde leicht verletzt.