Wegen Lkw-Bergungsarbeiten war die A67 in Südhessen seit Freitagabend gesperrt. Am frühen Samstagnachmittag konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

Unfall mit weitreichenden Folgen auf der A67 zwischen Lorsch (Bergstraße) und Gernsheim (Groß-Gerau): Ein mit Möbeln beladener Laster war am Freitag auf der Strecke in Richtung Darmstadt nach einem Unfall die Böschung herunter in ein Waldgebiet gefahren. Das Fahrzeug musste nach Polizeiangaben entladen und mit einem Kran geborgen werden.

Noch am Samstagmorgen hatte ein Polizeisprecher gesagt, die Arbeiten seien schwierig und könnten sich möglicherweise noch bis Samstagabend hinziehen. Am Ende ging es doch ein bisschen schneller und die A67 konnte am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden.