Mit Plakaten im gesamten Hochtaunuskreis sucht Lotto Hessen nach einem unbekannten Jackpotgewinner.

Veröffentlicht am 27.05.25 um 11:39 Uhr

Mehr als 15,3 Millionen Euro habe der oder die Unbekannte bei der Ziehung am 29. März gewonnen, sich aber bislang nicht gemeldet, teilte Lotto Hessen am Dienstag in Wiesbaden mit.