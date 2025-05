Wochenende wird heiß Gewitter und Sturmböen richten Schäden in Hessen an

Heftige Sturmböen haben in Hessen Bäume umgerissen und Dächer abgedeckt. In Biebergemünd und Hessisch Lichtenau meldeten Feuerwehren zahlreiche Einsätze. Am Feiertag wird es ruhiger, das Wochenende bringt Hitze und neue Gewittergefahr.

Die Feuerwehr Hessisch Lichtenau spricht von einer größeren Schadenslage in der Kernstadt. Bild © Feuerwehr Hessisch Lichtenau

Audiobeitrag Bild © Feuerwehr Hessisch Lichtenau | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen haben am Mittwoch vielerorts in Hessen Spuren hinterlassen. Nach Angaben der Polizei und örtlicher Feuerwehren gab es zahlreiche wetterbedingte Unfälle, umgestürzte Bäume und beschädigte Dächer. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar niemand. In ganz Hessen bestand seit dem Mittag Gewitter-Gefahr – und zwar "durchaus kräftig", wie es hr-Meteorologe Tim Gotsch ankündigte. Dunkle Wolken kündigten ein Gewitter über Langenselbold (Main-Kinzig) an. Bild © Rudi Neu Wohnwagen zerstört, Dächer abgedeckt In Biebergemünd (Main-Kinzig) zählte die Feuerwehr 19 Einsatzstellen. Heftiger Wind habe dort eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. An rund 16 Gebäuden wurden Ziegeln von den Dächern geweht, das halbe Dach einer Scheune riss der Sturm ab. Auf der B276 blockierte ein umgestürzter Baum die Straße. Im Biebergemünder Ortsteil Bieber (Main-Kinig) wurden mehrere Häuser, insbesondere Dächer, beschädigt. Bild © Hessennews TV Auch in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) waren mehrere Häuser betroffen. Dächer wurden beschädigt, auf dem Kreuzrasen wurde ein Wohnwagen komplett zerstört, etwa zehn Bäume stürzten um. Der Frau-Holle-Park wurde vom Bauhof vorsorglich gesperrt. Feuerwehr spricht von Windhose "Insgesamt keine Großlage, aber eine besondere Unwetterlage", sagte der Hessisch Lichtenauer Stadtbrandinspektor Steffen Rödel, der elf Einsatzstellen zählte, dem hr. Ein weiterer Feuerwehrsprecher berichtete sogar von einer Windhose, die durch den Ort gefegt und unter anderem das Wohnmobil durch die Luft gewirbelt habe. In Herborn (Lahn-Dill) fiel ein Baugerüst um - auch hier blieb es bei Sachschaden. In Südhessen meldete die Polizei vor allem rund um Lampertheim und Viernheim starke Regenfälle, über größere Schäden wurde nichts bekannt. Etwas entspannter geht am langen Wochenende zunächst weiter: Am Feiertag bleibt es ruhig und trocken mit bis zu 22 Grad. Dann klettern die Temperaturen nach oben. Sommer, Sonne und Schwüle Am Freitag darf die Badehose ausgepackt werden, die Sonne scheint mit Temperaturen bis zu 28 Grad. Am Samstag wird es dann sogar noch wärmer mit bis zu 30 Grad. Wetterfühlige dürften dann allerdings weniger Freude haben, es ist schwül und kann auch wieder gewittern. Besonders am Sonntag sind erneut kräftigere Unwetter möglich.