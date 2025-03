Luftqualität in Hessen erholt sich langsamer

Die positive Entwicklung bei der Luftqualität in Hessen hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt.

2024 seien alle Grenzwerte sicher eingehalten worden, teilte das zuständige Landesamt HLNUG in seiner Jahresbilanz mit. Bei manchen Luftschadstoffen seien jedoch höhere Werte gemessen worden als im Vorjahr. Die Feinstaubwerte lagen an den meisten Stationen höher als im Vorjahr, was auf den Einfluss des Wetters zurückzuführen sei. Zudem wurde der Ozon-Zielwert an vier Standorten überschritten. Das waren et- was mehr Standorte als im Vorjahr.