Mädchen wurde in Fritzlar entdeckt

Vier Monate nach dem vorübergehenden Verschwinden eines zehn Jahre alten Mädchens hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 66 Jahre alten Verdächtigen erhoben. Das Mädchen aus Nordrhein-Westfalen wurde Stunden nach seinem Verschwinden in einem Krankenhaus in Fritzlar gefunden.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 16:57 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Paderborn (Nordrhein-Westfalen) hat gegen einen 66 Jahre alten Mann aus Baden-Württemberg Anklage erhoben. Ihm werden schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit dem stundenweisen Verschwinden des Kindes im Mai gemacht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann bleibe in Untersuchungshaft.

Die Anklage wird vor der Jugendkammer des Landgerichts Paderborn verhandelt, die als Jugendschutzgericht zuständig ist. Das Mädchen war demnach am Mittag des 22. Mai auf dem Heimweg von ihrer Grundschule im nordrhein-westfälischen Brakel verschwunden. Noch am selben Abend wurde sie in einem Krankenhaus im hessischen Fritzlar (Schwalm-Eder) gefunden, etwa 80 Kilometer von Brakel entfernt.

Großfahndung führte zur Festnahme

Zwei Tage später wurde der 66-Jährige nach einer länderübergreifenden Fahndung festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Polizei und Feuerwehr hatten eine Suchaktion gestartet, bei der auch ein Spürhund eingesetzt worden war. Außerdem waren Taucher des DLRG im Einsatz, dazu Hubschrauber in Hessen, Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz.

Die Staatsanwaltschaft macht weiterhin keine Angaben zu den Hintergründen. "Mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte des Kindes und seiner Familie können jedoch Einzelheiten zu den Geschehnissen, die Gegenstand der Anklageschrift sind, nicht bekanntgebenden werden", hieß es am Montag.