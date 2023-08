Mann bei Brand in Darmstadt schwer verletzt

Ein 31-Jähriger ist bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt am Donnerstagabend schwer verletzt worden.

Laut Polizei hatte der Mann beim Kochen Öl oder Fett auf dem Herd erhitzt, das sich dann entzündete. Ein Nachbar, der die Hilfeschreie des Verletzten hörte, konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Der 31-Jährige wurde in eine Spezialklinik geflogen.