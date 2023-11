Mann bei Wohnungsbrand in Rüsselsheim verletzt

Ein 48-Jähriger hat bei einem Wohnungsbrand in Rüsselsheim leichte Verbrennungen erlitten.

Das Feuer war am Samstag aus noch unklarer Ursache im 1. Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen, so die Polizei am Montag. Der Bewohner konnte sich eigenständig retten. Seine Wohnung ist derzeit unbewohnbar.