Mann durch Feuer schwer verletzt - E-Bike-Akku Ursache?

Mit schweren Brandverletzungen ist am Samstag ein Mann in Hadamar (Limburg-Weilburg) in eine Spezialklinik geflogen worden.

Veröffentlicht am 24.08.24 um 21:40 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Passanten hatten ihn im Bereich einer brennenden Böschung gefunden und erstversorgt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache des Brands steht noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte aber der Akku eines E-Bikes Feuer gefangen haben.