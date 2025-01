Mann fällt bei Schlägerei durch Scheibe von Imbissauslage

In einem Imbiss am Limburger Bahnhof haben drei unbekannte Täter einen 23-Jährigen zusammengeschlagen.

Veröffentlicht am 11.01.25 um 14:37 Uhr

Das Opfer fiel in die Glasscheibe der Theke, die daraufhin zerbrach, wie die Polizei am Samstag berichtete. Scherben fielen dabei auch in die Lebensmittelauslage. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde zusätzliches Mobiliar beschädigt. Der 23-Jährige erlitt eine Stirnverletzung. Die Angreifer flüchteten. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar.