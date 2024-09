Ein 19-Jähriger hat einen anderen Mann am Mittwoch im Bahnhofsgebäude in Gießen verprügelt.

Veröffentlicht am 05.09.24 um 12:30 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, meldeten Zeugen den Vorfall. Der Täter floh anschließend mit einem Zug. Dort griff er noch weitere Menschen an. Bei einem Halt in Langgöns wurde der Mann festgenommen. Das Opfer der ersten Attacke wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.