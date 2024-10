Mann in Bad Homburg durch Messer schwer verletzt

Ein 41 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in seiner Wohnung in Bad Homburg mit einem Messer schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 24.10.24 um 15:11 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.