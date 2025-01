Ein 73-Jähriger aus Kassel ist am Samstag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei Unbekannte klopften an seine Wohnung, um ihn dann gewaltsam zur Herausgabe des Schlüssel für einen Tresor zu bringen.

Am Samstagabend ist ein 73-Jähriger in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kassel-Wolfsanger überfallen worden. Laut der Polizei klopften gegen 22 Uhr zwei Unbekannte an die Tür des Mannes.

Als der Bewohner öffnete, drängten die maskierten Männer ihr Opfer den Angaben zufolge in die Wohnung, schlugen mit einem Schlagstock aus Metall auf ihn ein und fesselten ihn mit Kabelbindern.

Täter konnten fliehen

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und brachten den 73-Jährigen durch Schläge mit einer Waffe auf dessen Oberkörper dazu, den Schlüssel für einen Tresor in der Wohnung herauszugeben.

Danach seien die beiden Männer mit Bargeld in unbekannter Höhe geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet darum, sich mit Hinweisen zur Tat oder zu den Tätern zu melden.