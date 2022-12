Mann mit Kopfhörer steigt nach Unfall in Bus und flüchtet

Nach der Kollision mit einem Pkw ist ein Fußgänger in Hofheim (Main-Taunus) unbeirrt in einen Bus gestiegen und in diesem weggefahren.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war der Mann plötzlich auf die Straße getreten und gegen das Auto gelaufen. Dabei habe er weiße Kopfhörer getragen. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.