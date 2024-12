Mann randaliert vor iranischem Generalkonsultats in Frankfurt

Ein Mann hat Glasscheiben des iranischen Generalkonsultats in Frankfurt eingeschlagen und versucht, sich selbst anzuzünden.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 15:47 Uhr

Polizisten überwältigten den 36-Jährigen nach eigenen Angaben am Donnerstagabend. Er war in das umzäunte Gelände eingedrungen und hatte 20 Fensterscheiben mit einem Hammer zerstört. Die Einsatzkräfte brachten ihn in eine psychiatrische Klinik.