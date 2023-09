Mann schlägt Freundin in Hessisch Lichtenau

Ein Mann hat seine Freundin in der gemeinsamen Wohnung in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) geschlagen und einem Polizisten in den Unterarm gebissen.

Nach Angaben vom Mittwoch kam der betrunkene 36-Jährige in Polizeigewahrsam. Er war am Dienstagabend mit seiner 42-jährigen Freundin in Streit geraten und soll sie ins Gesicht geschlagen haben. Sie rief die Polizei, die er ebenfalls angriff.