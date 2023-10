In einer Wohnung in Darmstadt-Arheilgen hat die Polizei einen Mann und ein zehnjähriges Kind tot aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen steht die Ehefrau und Mutter unter Tatverdacht.

Die beiden Toten seien am Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt-Arheilgen gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mit. Zuvor war gegen 6.30 Uhr ein Notruf aus dem Haus eingegangen.

Bei dem getöteten Mann handelt es sich demnach um einen 41-Jährigen, das getötete Kind war nach bisherigen Erkenntnissen der zehn Jahre alte Sohn. Außerdem wurde ein neun Jahre alter Sohn mit "diversen Verletzungen" in der Wohnung aufgefunden.

Ehefrau unter Tatverdacht

Die 42 Jahre alte Ehefrau des Mannes stehe unter Verdacht, ihn und den älteren Sohn getötet zu haben, teilten die Ermittler mit. Sie wurde in einer Gartenhütte auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses gefunden und hatte ebenfalls Verletzungen.

Die Frau und der neunjährige Sohn kamen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Akute Lebensgefahr bestehe nicht. Bei der Frau handelt es sich um eine ehemalige Polizistin, wie die Polizei am Donnerstag bestätigte. Sie sei aber bereits seit 2015 krankheitsbedingt im vorzeitigem Ruhestand.

Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren, erklärten die Ermittler weiter. Nähere Details wurden vorerst nicht genannt. Die Ermittlungen zu Hergang und Hintergründen der Tat laufen.