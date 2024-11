Mann verprügelt 16-Jährigen in Gießen

Ein 16-Jähriger ist am Montag von einem Unbekannten in Gießen vom Rad gezerrt und anschließend geschlagen und getreten worden.

Veröffentlicht am 27.11.24 um 16:59 Uhr

Laut Polizei schrien umstehende Zeugen den Mann an, der darauf seinen Angriff stoppte und flüchtete. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.