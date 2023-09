Im Odenwald sind das erste Mal seit dem Jahr 1900 wieder Wildkatzen nachgewiesen worden.

Das teilte der hessische Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) am Mittwoch mit. Analysierte Haare an Lockstöcken hätten gezeigt, dass sich mindestens fünf Exemplare in der Gegend aufhalten. Auch in ganz Hessen nehme die Population wieder zu, etwa im Taunus.