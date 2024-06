Diese Autos verbrannten in dem Parkhaus.

Parkhaus-Brand in Baunatal

In einem Parkhaus in Baunatal haben am frühen Sonntagmorgen mehrere Autos gebrannt. Wegen der Rauchentwicklung wurden angrenzende Wohnungen evakuiert.

Im Parkhaus am Zentralen Omnibus-Bahnhof in Baunatal (Kassel) hat es Sonntag früh gegen zwei Uhr gebrannt. Wie die Polizei dem hr berichtete, fingen mehrere Autos Feuer.

Ursache und Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Von einer Brandstiftung geht die Polizei nicht aus. Das Feuer sei nach ersten Ermittlungen von einem Auto auf andere übergesprungen, sagte ein Sprecher und verwies auf einen möglichen technischen Defekt.

In diesem Parkhaus brannten die Autos. Bild © Hessennews TV

Die Rauchentwicklung war so stark, dass aus Sicherheitsgründen angrenzende Wohnungen vorübergehend evakuiert werden mussten.