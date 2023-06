Mehrere Autos in Wiesbaden angezündet

Vermutlich nach einer Brandstiftung sind in Wiesbaden vier Autos durch die Flammen zerstört worden.

Der Schaden werde auf rund 100 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anwohner seien am frühen Samstagmorgen durch den lauten Knall eines platzenden Reifens aufgeschreckt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei ein Wagen schon komplett in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Beamten hätten zwei weitere Fahrzeuge in Vollbrand gestanden und die Flammen seien auf ein viertes Auto übergesprungen. Als Ursache werde derzeit von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.